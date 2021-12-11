Блинкен и глава МИД Германии обсудили Россию в контексте Украины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече в британском Ливерпуле обсудили вопросы, связанные с "агрессией" России против Украины, сообщил представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, политики также обсудили сотрудничество по вопросам климата и приоритеты президентства Германии в "большой семерке".

Today, @SecBlinken met with German Foreign Minister @ABaerbock at the #G7 to discuss Russian aggression toward Ukraine, climate cooperation, and priorities for Germany"s 2022 G7 presidency. — Ned Price (@StateDeptSpox) December 11, 2021

Сам Блинкен после встречи с германским коллегой сообщил в твиттере: "С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и правам человека".

Met today with Germany"s new Foreign Minister @ABaerbock at the #G7 in Liverpool and congratulated her on her new role. I am looking forward to working closely together to address the climate crisis, the COVID-19 pandemic, and challenges to democracy and human rights. pic.twitter.com/7p2r8Y7CYp — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 11, 2021

На 11-12 декабря в Ливерпуле запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7.

Как заявила журналистам министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, одной из задач встречи будет создание единого фронта "большой семерки" против политики России в отношении Украины.

"То, о чем пойдет речь на встрече G7 в эти выходные, - это демонстрация единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что наша позиция против агрессии, против агрессии в отношении Украины будет исключительно сильна", - сказала дипломат.

Она подчеркнула: "Что мы должны сделать, так это удержать Россию от таких действий".

Ранее Блинкен и Трасс обсудили вопросы, касающиеся поддержки Украины.

"Перед G7 и вслед за успешным "Саммитом за демократию" встретилась в Ливерпуле с госсекретарем Блинкеном. Мы обсудили поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение (действий - ИФ) Ирана по получению ядерного оружия", - написала Трасс в своем твиттере.