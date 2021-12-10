Выплаты страховщиков в США в связи со смертью выросли максимальными темпами с 1918 года

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Выплаты американских компаний сферы страхования жизни в связи со смертью застрахованных лиц в 2020 году выросли на 15,4% по сравнению с предыдущим годом - максимальными темпами со времен пандемии "испанского гриппа".

По данным Американского совета страховщиков жизни (American Council of Life Insurers, ACLI), общий объем страховых выплат в связи со смертью в прошлом году составил $90,43 млрд, и их рост связан, главным образом, с пандемией COVID-19.

Для сравнения, в 1918 году, когда мир охватила "испанка", выплаты страховщиков в связи со смертью застрахованных подскочили на 41%.

Последствия COVID-19 для сферы страхования жизни оказались менее тяжелыми, чем ожидалось в первые дни пандемии, поскольку многие жертвы коронавируса были довольно пожилыми людьми, для которых страховые контракты предусматривают менее крупные выплаты.

В 2019 году американские страховщики жизни выплатили $78,36 млрд в связи со смертью застрахованных лиц.

Выплаты компаний страхования жизни по итогам 2021 года могут оказаться более высокими, поскольку появившийся в этом году штамм коронавируса "дельта" вызвал увеличение смертности среди более молодого населения. Так, если в 2020 году 80% людей, погибших в США от коронавирусной инфекции, были старше 65 лет, то в 2021 году их доля сократилась до 69%, а 25% смертей приходится на людей в возрасте от 45 до 64 лет.

Работающие американцы обычно имеют полисы страхования жизни от работодателя, а также зачастую покупают страховку самостоятельно, пишет The Wall Street Journal.

По данным ACLI, пандемия также привела к максимальному за 25 лет росту продаж полисов страхования жизни в США. Совокупные активы страховой отрасли в 2020 году увеличились на 7,7%, до $8,2 трлн.