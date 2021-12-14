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Защита Тихановского обжалует его приговор

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Защита политика и блогера Сергея Тихановского подаст апелляцию на вынесенный ему приговор, сообщил "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Виктор Мацкевич.

Гомельский областной суд 14 декабря приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима по обвинению в подготовке и организации массовых беспорядков в Белоруссии. По этому же делу Николай Статкевич, Артем Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик и Владимир Цыганович получили от 14 до 16 лет лишения свободы. Суд взыскал с них в общей сложности около $1 млн компенсации ущерба, причиненного их преступлениями.

Тихановский был популярным блогером, много ездил по стране, разговаривал с людьми и снимал репортажи. Он собирался участвовать в президентских выборах 2020 года, но не смог зарегистрироваться из-за ареста. Вместо него на выборы выдвинулась его жена, учительница Светлана Тихановская. Ее зарегистрировали, и после выборов 9 декабря в Белоруссии начались массовые протесты, участники которых не признали победу Александра Лукашенко. Лидеры протестов в течение некоторого времени были либо арестованы, либо были вынуждены покинуть Белоруссию.

Суд над Тихановским и другими фигурантами дела начался 24 июня и проходил в закрытом режиме.

Протесты в Минске

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Сергей Тихановский Белоруссия Виктор Мацкевич Гомельский суд Николай Статкевич Игорь Лосик

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