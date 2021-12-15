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Глава МИД ФРГ выступила с критикой против приговора Тихановскому

Глава МИД ФРГ выступила с критикой против приговора Тихановскому
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Анналена Бербок раскритиковала приговор белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому, потребовав немедленного освобождения всех политзаключенных в Белоруссии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава германского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции во время визита в Стокгольм во вторник заявила, что "приняла к сведению скандальные приговоры" Тихановскому и другим белорусским оппозиционерам.

"Я хочу повторить наше требование о немедленном и безоговорочном освобождении всех политзаключенных", - сказала Бербок.

Ранее во вторник Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Еще пять фигурантов "дела Тихановского" - Николай Статкевич, Игорь Лосик, Артем Саков, Владимир Цыганович и Дмитрий Попов - получили от 14 до 16 лет тюрьмы.

МИД ФРГ Сергей Тихановский Белоруссия Анналена Бербок

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