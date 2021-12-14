Суд взыщет с фигурантов "дела Тихановского" около $1 млн

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суд постановил взыскать с осужденных по "делу Тихановского" оппозиционеров около $1 млн. Об этом сообщили в телеграм-канале Генпрокуратуры Белоруссии.

"С обвиняемых взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере более 2,5 миллиона рублей (примерно $1 млн - ИФ)", - пояснил представитель Генпрокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, добавил он.

Гомельский областной суд 14 декабря приговорил оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Остальные пятеро фигурантов этого дела - Николай Статкевич, Артём Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик, Владимир Цыганович - получили от 14 до 16 лет лишения свободы.

По данным следствия, Тихановский и его соратники "длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков" в Белоруссии. При этом блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал "открыто призывал к насилию" в отношении представителей власти и правоохранительных органов.