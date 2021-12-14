Белорусский оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам заключения

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Белоруссии вынес приговор оппозиционеру Сергею Тихановскому, который является мужем экс-кандидата в президенты республики на выборах 2020 года Светланы Тихановской, сообщает госагентство БелТА во вторник.

"Блогер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима", - информирует госагентство. Такой приговор вынес Гомельский областной суд на выездном заседании в следственном изоляторе.

По данным следствия, обвиняемый и его соратники "длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков" в Белоруссии. При этом блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал "открыто призывал к насилию" в отношении представителей власти и правоохранительных органов. "Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", - отмечает БелТА.

Агентство также сообщает, что "доказана непосредственная взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием посредством деструктивных Telegram-каналов". "Это подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-разыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз. Всего к делу приобщены заключения более 70 экспертиз", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, в мае 2020 года Тихановский препятствовал "работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, адресуя угрозы председателю комиссии".

Тихановскому было предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса республики: ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Видеоблогер Сергей Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Дело Тихановского

Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы. Также были задержаны несколько его соратников. По мнению белорусских правоохранительных органов, задержанные провели незаконный митинг, в ходе которого грубо нарушали общественный порядок и отказывались выполнять законные требования сотрудников милиции.

5 мая 2021 года Генпрокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело по обвинению оппозиционеров Тихановского, Николая Статкевича и других лиц, проходящих по одному делу.

"Согласно материалам дела Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Артём Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик, Владимир Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году", - говорилось в сообщении на сайте генеральной прокуратуры.

Тихановского, Сакова, Попова (модератора соцсетей "Страны для жизни", гражданина России) обвиняют по ч.1 ст.293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 УК (организация массовых беспорядков; распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов; угрозы в адрес главы Центризбиркома; организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти).

Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков по ч.1 ст.293 УК.

Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы по двум статьям (по ч.1 ст.293 и ч.3 ст.130) разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Суд над Тихановским, Статкевичем и другими фигурантами дела начался в Гомеле 24 июня. Процесс проходил в закрытом режиме на территории гомельского СИЗО №3.

Правозащитники признали Тихановского политзаключенным.