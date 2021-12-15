Центр Гамалеи запатентовал способ применения COVID-вакцины для детей старше 1 месяца

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты центра имени Гамалеи получили патент на способы применения вакцины против коронавируса для иммунизации детей старше одного месяца, сообщила в среду пресс-служба Роспатента.

"Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ получили патент №2761904 на решение, относящееся к использованию вакцины против вируса SARS-CoV-2 у детей старше месяца", - говорится в сообщении федеральной службы.

Помимо уже используемых в разработанной центром им. Гамалеи вакцине "Спутник V" компонентов на базе векторов аденовируса человека 26-го и 5-го серотипов, документ предусматривает применение компонента, использующего вектор аденовируса обезьян 25-го серотипа. Все эти компоненты могут использоваться как по отдельности, так и совместно, всего изобретение включает шесть таких вариантов их введения. Кроме того, все три компонента могут применяться и для повторной вакцинации, отмечается в документе

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Ожидается, что в гражданский оборот вакцина поступит в середине декабря.

6 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет могут стартовать в начале следующего года. Документы для проведения испытаний 29 ноября были представлены в министерство разработчиком - центром им.Гамалеи Минздрава России, сообщил "Интерфаксу" его глава Александр Гинцбург.