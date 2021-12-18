Посол РФ в США объяснил недобросовестной конкуренцией санкции в отношении "СП-2"

Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Проявлением недобросовестной конкуренции назвал посол РФ в США Анатолий Антонов давление на участников строительства газопровода "Северный поток 2".

"Много раз говорилось, что газопровод - это исключительно коммерческий проект. Санкции и другие угрозы в отношении членов этого консорциума используются для недобросовестной конкуренции", - заявил дипломат в интервью американскому изданию Newsweek.

Он отметил, что строительство газопровода было завершено, несмотря на попытки сорвать реализацию проекта. Посол подчеркнул, что Россия "никогда никому не навязывала свои поставки, не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления".

"Мы уверены, что выбор источников энергоснабжения должен оставаться за европейскими потребителями, включая Германию. Россия готова поставлять столько углеводородов, сколько потребуется потребителям", - сказал дипломат.

17 декабря началось заполнение газом второй нитки "Северного потока 2". Первую нитку "Северного потока 2" заполнили техническим газом и подготовили к работе в октябре.

Сенат США 16 декабря зарегистрировал "Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны", предполагающий, среди прочего, предоставление Киеву $450 млн на военные нужды и немедленные санкции в отношении оператора "Северного потока 2". Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что авторы законопроекта, среди которых сенатор Пэт Туми (Pat Toomey), предлагают, в частности, наложить немедленные санкции на оператора "СП-2" компанию Nord Stream AG, "поскольку этот трубопровод умышленно призван ослабить и изолировать Украину, увеличить зависимость Европы от российской энергии, а также подорвать союзников и партнеров США по всей Европе".