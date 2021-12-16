Сенат США зарегистрировал новый проект о санкциях против "Северного потока 2"

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США зарегистрировал "Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны", предполагающий, среди прочего, предоставление Киеву $450 млн на военные нужды и немедленные санкции в отношении оператора "Северного потока 2" (СП2), сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Документ содержит меры, которые должны сдержать Путина от агрессии против Украины. Подчеркну: не ждать, пока российские войска вторгнутся на нашу территорию, а потом реагировать "беспокойством или санкциями", а предупредить эту опасность", - написал он на своей странице в фейсбуке в четверг.

По словам Витренко, авторы законопроекта, среди которых сенатор Пэт Туми (Pat Toomey), предлагают, в частности, наложить немедленные санкции на оператора СП2 компанию Nord Stream AG, "поскольку этот трубопровод умышленно призван ослабить и изолировать Украину, увеличить зависимость Европы от российской энергии, а также подорвать союзников и партнеров США по всей Европе".

В то же время Витренко отметил, что законопроектом предусматривается предоставление Украине $450 млн финансовой помощи на военные нужды, плюс еще $100 млн на противовоздушную оборону и противокорабельные ракеты.