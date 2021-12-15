Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Зеленский назвал "Северный поток 2" "серьезнейшим инструментом" для встречи с Путиным

Зеленский назвал "Северный поток 2" "серьезнейшим инструментом" для встречи с Путиным
Владимир Зеленский
Фото: Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает "Северный поток 2" как "серьезнейший инструмент" для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы сегодня говорили с канцлером Германии Шольцом по поводу "Северного потока". Это, в принципе, серьезнейший инструмент для разговора с Российской Федерацией", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на саммите Восточного партнерства.

"И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня, в принципе, находится в руках некоторых политиков Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важных ролей. Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того же самого "Минска" или другие шаги по окончанию военного конфликта на востоке нашей страны могли бы быть решены", - сказал президент Украины.

Зеленский также добавил, что немецкий канцлер выслушал его предложение.

Ранее Financial Times писала со ссылкой на источники, что власти ФРГ готовы рассмотреть остановку "Северного потока 2" в случае нападения России на Украину. Сам Олаф Шольц, которого считают сторонником "Северного потока 2", осторожно высказывался о российском газопроводе, напомнив, что его сертификация еще не завершена.

Строительство "Северного потока 2" было полностью завершено в сентябре, но Федеральное сетевое агентство Германии в ноябре временно приостановило процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Украина Россия ФРГ Владимир Зеленский Владимир Путин Олаф Шольц Северный поток 2

Новости

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год

Байден анонсировал продолжительный разговор с Путиным

МАГАТЭ подтвердило достижение договоренностей с Ираном по объекту в Карадже

МАГАТЭ подтвердило достижение договоренностей с Ираном по объекту в Карадже

Блинкен прервал турне по Азии из-за случая COVID-19 у журналиста из его пула

Блинкен прервал турне по Азии из-за случая COVID-19 у журналиста из его пула

В суде Берлина не исключили возможность передачи РФ осужденного по делу Хангошвили

Apple сильно отстала от производственных целей из-за кризиса в цепочках поставок

Apple сильно отстала от производственных целей из-за кризиса в цепочках поставок

Главой модного дома Chanel стала бывшая HR-директор Unilever

Главой модного дома Chanel стала бывшая HR-директор Unilever

В Берлине осудили пожизненно россиянина по делу об убийстве в Тиргартене

В Берлине осудили пожизненно россиянина по делу об убийстве в Тиргартене

Полиция ФРГ провела рейды из-за возможного покушения на премьера Саксонии

Полиция ФРГ провела рейды из-за возможного покушения на премьера Саксонии

Bloomberg сообщил о нежелании ведущих стран ЕС готовить санкции против РФ

Bloomberg сообщил о нежелании ведущих стран ЕС готовить санкции против РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });