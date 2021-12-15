Зеленский назвал "Северный поток 2" "серьезнейшим инструментом" для встречи с Путиным

Владимир Зеленский Фото: Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает "Северный поток 2" как "серьезнейший инструмент" для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы сегодня говорили с канцлером Германии Шольцом по поводу "Северного потока". Это, в принципе, серьезнейший инструмент для разговора с Российской Федерацией", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на саммите Восточного партнерства.

"И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня, в принципе, находится в руках некоторых политиков Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важных ролей. Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того же самого "Минска" или другие шаги по окончанию военного конфликта на востоке нашей страны могли бы быть решены", - сказал президент Украины.

Зеленский также добавил, что немецкий канцлер выслушал его предложение.

Ранее Financial Times писала со ссылкой на источники, что власти ФРГ готовы рассмотреть остановку "Северного потока 2" в случае нападения России на Украину. Сам Олаф Шольц, которого считают сторонником "Северного потока 2", осторожно высказывался о российском газопроводе, напомнив, что его сертификация еще не завершена.

Строительство "Северного потока 2" было полностью завершено в сентябре, но Федеральное сетевое агентство Германии в ноябре временно приостановило процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.