Киев заявил о своей потребности не только в защитном, но и в наступательном оружии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Украина желает получить от западных партнеров не только оборонительное оружие, но и наступательное, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Киев нуждается в такой помощи в связи с "реальной угрозой полномасштабного наступления России", сказал Резников после встречи с министром обороны Дании Трине Брамсеном. Его слова приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"Если они будут понимать, что цена этого наступления, агрессии для них будет непомерной, они на него не отважатся", - добавил министр обороны.

"Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот. Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет", - отметил Резников.

США и Украина с ноября заявляют о значительной концентрации российских вооруженных сил возле украинской границы. По их утверждению, Россия может начать наступление на Украину в январе-феврале 2022 года. Москва отвергает обвинения в планах по вторжению на украинскую территорию и заявляет, что военная деятельность РФ на российской территории не требует уведомления.