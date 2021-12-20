Литва посетовала, что ее соседи хотят перетянуть транзит удобрений "Беларуськалия"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Компании соседних с Литвой стран намерены перетянуть на себя транзит белорусских удобрений, однако США уверяют, что говорят с этими странами о солидарности с целью пресечь перевозки белорусских грузов. Об этом заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"В этой ситуации нужно разговаривать, так как, по нашим данным, у предприятий (соседних стран) есть намерения перенять (транзит - ИФ), потому что санкционного режима, который запретил бы им это делать, нет. Государства пока не раскрывают свою позицию и, видимо, со временем должны будут реагировать и сказать, что они об этом думают", - сказал Ландсбергис в интервью LRT.

Министр, по его словам, располагает заверениями Вашингтона о том, что США "говорят с государствами и нашими соседями, чтобы они точно так же, как и Литва, искали решения, как перекрыть источники финансирования для режима (Александра) Лукашенко".

Некоторые латвийские перевозчики подтвердили BNS, что получили от белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" запросы о возможности перевозить его продукцию транзитом через территорию Латвии и перегружать их в латвийских портах.

И все же перевозчики сказали, что Латвия, как и Литва, придерживается международных санкций и не хочет их нарушать.

Реализация международных санкций в отношении Белоруссии, а также пробуксовывание поставок товаров в Китай и из него являются рисками для экономики Литвы, однако как это скажется на экономике страны – пока прогнозировать трудно, говорит председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус.

"Это воздействие может быть и довольно малым, и довольно большим. Потому в этом контексте мы взвешиваем информацию, имеющуюся у нас в руках, и сейчас мы называем это как один из рисков, который может негативно сказаться на развитии экономики страны", - сказал Шимкус на пресс-конференции в понедельник.

"Прогнозы здесь неблагодарная вещь, потому что из-за большой неопределенности мы расцениваем эту геополитическую ситуацию как с Китаем, так и с Беларусью как риск. (...) То, что мы видим, о чем говорится в общественном пространстве, на что жалуется бизнес, ассоциации предпринимателей – это применение необъявленных санкций, ширина, глубина, объемы которых не называются и не оцениваются", - отметил глава центробанка.

Литва и Китай переживают кризис двусторонних отношений из-за сближения Вильнюса с Тайванем.

США 9 августа объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", которые вступили в действие 8 декабря. Ожидалось, что в связи с этим прекратится поставка белорусских калийных удобрений через балтийские порты, в том числе через основной перевалочный для "Беларуськалия" порт – Клайпеду. Санкции в отношении "Беларуськалия" ввела также Великобритания, а ЕС – секторальные санкции на поставки части продукции калийной отрасли Белоруссии. В начале декабря в санкционный список США попала также "Белорусская калийная компания", трейдер "Беларуськалия".

Несмотря на санкции, Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") и Клайпедский порт продолжили транзит белорусских удобрений, что вызвало в Литве большой резонанс.

Уже после вступления санкций в силу правительство Литвы объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c "Беларуськалием", хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений через Литву не применяются.