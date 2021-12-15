В правительстве Литвы не будет отставок из-за транзита белорусских удобрений

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Литвы продолжит работу в прежнем составе, министры иностранных дел и транспорта Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис должны остаться на своих должностях, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

По словам премьера, она не удовлетворит заявления министров об отставке, которые были поданы в связи с продолжением транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву после введения против производителя санкций.

"С учетом обострившейся геополитической ситуации, а также продолжающихся вызовов в связи с COVID-19 и миграцией, было бы безответственно рисковать (и создавать - ИФ) неопределенность, которую вызвала бы даже попытка формирования нового большинства или заметного изменения состава правительства. Поэтому правительство, считая, что обладает доверием фракций составляющих коалицию партий, продолжит работу в том же составе, в сотрудничестве с другими институциями, как предусмотрено в Конституции Литовской Республики", - приведены слова Шимоните в сообщении правительства.

"Я со всей серьезностью и искренностью рассмотрела и вопрос своей собственной ответственности. Я ее прекрасно понимаю. Однако сейчас в сейме не видно никакого реального альтернативного большинства, которое могло бы взять на себя лидерство и инициативу и предложить Литве свою программу", - сказала премьер-министр.

Она также отметила, что ценит готовность Ландсбергиса и Скуодиса взять на себя ответственность за продолжающийся транзит белорусских удобрений, но не может с этим согласиться. "Не только потому, что, как оказалось, министерствам пришлось действовать в условиях неполной информированности, но и потому, что вызывающий минимальные риски для государства путь до отказа от грузов еще нужно обозначить, а отставки не помогут это сделать. Поэтому я не стану представлять президенту заявления министров об отставке и этим вечером (14 декабря - ИФ) я убедила министров заявления забрать", - сказала премьер.

Накануне Шимоните заявила, что не исключает возможность отставки кабинета министров страны в связи с продолжающимся транзитом удобрений "Беларуськалия" через Литву, несмотря на введение в отношении компании западных санкций. "Я не исключаю такой возможности, могу сказать прямо. Если возникает так много вопросов по поводу деятельности правительства, то, возможно, правительству, если оно не способно ответить на эти вопросы, следует прекратить действие своего мандата, и какое-то другое правительство могло бы продолжить эту работу с нуля", - сказала она.

Ранее министры транспорта и иностранных дел Литвы Скуодис и Ландсбергис взяли на себя ответственность за продолжающийся транзит белорусских удобрений после 8 декабря, когда вступили в силу американские санкции. Они оба написали заявления об отставке.

США 9 августа объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", которые вступили в действие 8 декабря. Ожидалось, что в связи с этим прекратится поставка белорусских калийных удобрений через балтийские порты, в том числе через основной перевалочный для "Беларуськалия" порт – Клайпеду. Санкции в отношении "Беларуськалия" ввела также Великобритания, а ЕС – секторальные санкции на поставки части продукции калийной отрасли Белоруссии. В начале декабря в санкционный список США попала также "Белорусская калийная компания", трейдер "Беларуськалия".

Продолжение транзита белорусских удобрений после 8 декабря вызвало настоящий скандал в Литве.

Ж/д оператор Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") заявил, что не может прекратить транзит с 8 декабря, поскольку "Беларуськалий" уже заплатил аванс за будущие поставки удобрений. Более того, разрыв соглашения с белорусским предприятием в одностороннем порядке грозит ж/д перевозчику штрафами на сотни миллионов евро и банкротством.

Как сообщалось, 13 декабря министерство транспорта и коммуникаций Литвы зарегистрировало законопроект о применении экономических и иных санкций в отношении Белоруссии, необходимых для обеспечения национальной безопасности. В документе правительству и Сейму Литвы предлагается наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию, а также на закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны. По замыслу авторов законопроекта, это также предотвратило бы транзит удобрений "Беларуськалия" через территорию Литвы.

Если закон будет принят, правительство установит продолжительность действия санкций, порядок их отмены, продления, а также исключения и действия, которые обязаны предпринимать или, наоборот, не могут предпринимать физические и юридические лица.