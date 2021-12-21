США расширили список стран, поездки в которые нежелательны из-за ситуации с COVID

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американский Госдеп и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в связи с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции добавили в список стран, поездки в которые нежелательны, Испанию, Финляндию, Чад, Ливан, Бонайре (Карибские Нидерланды - ИФ), Монако, Сан-Марино и Гибралтар.

Таким образом, они расширили список стран, подпадающих под категорию "Уровень 4: Очень высокий". В настоящее время в этом списке около 85 государств, включая почти все европейские страны.

Как сообщили CDC, в самих Соединенных Штатах штамм коронавируса "омикрон" опередил другие варианты COVID-19 и в настоящее время является доминирующей версией. По данным этого американского медрегулятора, вариант "омикрон" в настоящее время составляет большинство случаев COVID-19 в США - 73,2 %, а в некоторых районах северо-запада и юго-востока США на его долю приходится более 95% случаев.

Неделей ранее было зафиксировано всего 12,6% случаев заражения "омикроном". С начала пандемии COVID-19 в США, по данным университета Джонса Хопкинса, выявлено более 51 млн инфицированных, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались более 807 тыс. человек.