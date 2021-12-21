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Тест на COVID президента США Байдена дал отрицательный результат

Тест на COVID президента США Байдена дал отрицательный результат
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Тест на COVID-19 президента США Джо Байдена дал отрицательный результат в понедельник после того, как коронавирус был выявлен у одного из сотрудников администрации, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Поскольку руководство CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний) не требует, чтобы полностью вакцинированные люди помещались на карантин после контакта с зараженными, президент продолжит придерживаться своего ежедневного графика", - говорится в заявлении Псаки, опубликованном Белым домом.

Пресс-секретарь сообщила, что коронавирус был подтвержден у одного из сотрудников Белого дома среднего звена, который провел 30 минут с Байденом на самолете Air Force One в пятницу во время поездки из Южной Каролины в Филадельфию. Отмечается, что сотрудник был полностью вакцинирован и получил бустерный укол.

По словам Псаки, до поездки с Байденом сотрудник сдал отрицательный тест на COVID-19. В воскресенье у него начали проявляться симптомы заболевания, а в понедельник тот получил положительный результат теста на вирус. После того, как стало известно о заболевшем, президент США прошел ПЦР-тест, у него отрицательный результат.

Байден полностью вакцинирован против COVID-19, он также сделал бустерный укол.

США Джо Байден

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