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КС Украины признал конституционным запрет российских фильмов в стране

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Большая палата Конституционного суда Украины признала запрет на трансляцию украинскими телерадиоорганизациями российских фильмов и телепередач конституционным.

Такое решение принято по делу, начатому по конституционному представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции страны отдельных положений статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", сообщает пресс-служба КС во вторник.

Суд признал соответствующими Конституции "предписания первого предложения абзаца десятого части второй статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", абзаца четвертого части третьей статьи 15, абзаца четвертого части четвертой статьи 15, части шестой статьи 15, части седьмой статьи 15, части первой статьи 15-1, второе предложение части второй статьи 15-1 Закона Украины "О кинематографии", говорится в сообщении.

В КС поясняют, что данные положения указанного закона подразумевают запрет на использование и трансляцию украинскими телерадиоорганизациями аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу для национальной безопасности Украины.

Кроме того, упомянутые положения закона касаются запрета на трансляцию (демонстрирование путем показа каналами вещания) фильмов, "произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, в т.ч. и тех, которые не способствуют популяризации или пропаганде органов государства-агрессора и их отдельных действий" (запрет на данную категорию фильмов распространяется на произведения, производимые и/или впервые обнародованные после 1 января 2014 года).

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