Литва может остановить транзит белорусского хлоркалия раньше апреля 2022 года

"Беларуськалий" Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Компания Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") ожидает выводов комиссии, проверяющей сделки стратегических компаний, и правительства по вопросу прекращения транзита белорусских калийных удобрений через территорию страны, рассчитывает, что транзит будет остановлен еще до апреля 2022 года.

Как заявил председатель правления железнодорожной компании Кястутис Шлюжас на пресс-конференции в четверг, после выводов комиссии и правительства компания объявит план прекращения транзита продукции подпавшего под санкции США "Беларуськалия" через Литву.

Глава правления предположил, что после решения правительства транзит удобрений через Литву будет остановлен раньше, чем до апреля следующего года, когда вступят в силу санкции США и в отношении "Белорусской калийной компании" (БКК, трейдер "Беларуськалия" - ИФ).

Шлюжас на минувшей неделе заявил, что, согласно действующей правовой базе, удобрения "Беларуськалия" не должны поступать в Литву с 1 апреля 2022 года. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее говорила, что дать ответы на все вопросы, связанные с транзитом удобрений, правительство должно до 31 декабря.

Разворачивающийся в Литве в последние недели скандал с продолжением транзита удобрений "Беларуськалия", подпавшего под санкции США и ряда других стран Запада, приобретает международные масштабы. По замыслу литовских властей транзит должен был прекратиться с 8 декабря, когда вступили в силу объявленные в августе санкции США. Однако этого не произошло, поскольку белорусская сторона в ноябре авансировала поставки на несколько месяцев вперед. Lietuvos gelezinkeliai выступает против разрыва контракта с производителем, поскольку опасается штрафных санкций и даже видит риски банкротства из-за этого.

Белоруссия обещала принять ответные меры в отношении Литвы в случае прекращения транзита удобрений. Одной из таких мер может стать отказ от поставок белорусской продукции в Литву.