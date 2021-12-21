"Беларуськалий" пригрозил Литве миллиардными исками при остановке транзита удобрений

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Приостановка Литвой транзита белорусских удобрений повлечет за собой подачу исков против страны не только со стороны белорусских компаний, но и со стороны покупателей удобрений, заявила официальный представитель "Белорусской калийной компании" (БКК, трейдер "Беларуськалия") Ирина Савченко в интервью литовской радиостанции LRT.

Кроме того, по ее словам, Белоруссия отреагирует на действия Литвы аналогичными мерами – прекратит транзит в Литву.

"В случае нарушения Литвой международных соглашений, мы воспользуемся всеми средствами правовой защиты и подадим иски в суды. Кроме того, мы полагаем, что в суд обратится и большинство наших клиентов-покупателей удобрений, которые останутся без товаров и понесут значительный ущерб из-за действий Литвы. В результате они могут быть вынуждены покупать удобрения по гораздо более высоким ценам. Суммы судебных исков по этому делу могут достигать миллиардов евро", - отметила Савченко.

"Но есть и еще один момент. В случае невыполнения Литвой своих международных обязательств, Беларусь будет вынуждена принять ответные меры – ведь ваша страна тоже является транзитным государством. Обеим странам будет сложно, и больше всего пострадают жители обеих стран", - сказала она.

Представитель БКК подчеркнула, что санкции США против "Беларуськалия" не дают "Литовским железным дорогам" (Lietuvos gelezinkeliai) правовых оснований для приостановки операций и отказа от перевозки удобрений.

Объявленные в начале декабря санкции США в отношении БКК вступят в силу с 1 апреля, однако Савченко выразила уверенность, что это не имеет никакого значения для транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт.

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник встретится с министром транспорта и коммуникаций Марюсом Скуодисом, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг "Беларуськалия". По словам представителя министра Габриэле Василяускайте, встреча состоится по инициативе президента.

Как сообщалось ранее, в Литве разгорелся громкий скандал в связи с продолжающимся транзитом белорусских удобрений через литовскую территорию в направлении Клайпеды – основного перевалочного порта для "Беларуськалия". "Беларуськалий", а позже и БКК подпали под санкции ряда стран Запада, поэтому сделки с ними в некоторых случаях должны быть ограничены.

Lietuvos gelezinkeliai со своей стороны утверждает, что разрыв контракта с белорусской стороной повлечет за собой крупные штрафные санкции и ж/д компании даже может грозить банкротство. Кроме того, в ноябре белорусский производитель внес авансовые платежи "Литовским железным дорогам" за несколько месяцев вперед. В пользу обязанности Lietuvos gelezinkeliai выполнять контракт говорит и позиция OFAC – структуры Минфина США, ответственной за правоприменение санкций. Согласно разъяснениям OFAC, американские санкции против "Беларуськалия" не являются для Lietuvos gelezinkeliai обязательными для исполнения.

Ж/д перевозчик говорит, что возможным решением проблемы может стать "правовое решение", принятое на уровне государства. В свою очередь Минтранс Литвы зарегистрировал законопроект о применении экономических и иных санкций в отношении Белоруссии, необходимых для обеспечения национальной безопасности. В документе правительству и Сейму Литвы предлагается наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию, а также на закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны. По замыслу авторов законопроекта, это также предотвратило бы транзит удобрений "Беларуськалия" через территорию Литвы. В свою очередь МИД Белоруссии расценил данную инициативу как грубейшее нарушение международного права. А МИД РФ выразил обеспокоенность, поскольку такой шаг может негативно сказаться на социально-экономическом положении Калининградской области.

Против транзита белорусских удобрений выступает президент Литвы, который утверждает, что сложившаяся ситуация нанесла большой урон репутации государства. "Декларируя, что мы придерживаемся ценностной внешней политики, мы не можем вызывать ни малейших сомнений у партнеров, что мы ее на самом деле придерживаемся. Декларации и наши конкретные действия должны соответствовать", - заявлял Науседа.

Правительство Литвы ищет способы того, как без значительного ущерба для государства расторгнуть договор между железной компанией и "Беларуськалием", отмечала в свою очередь премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

США 9 августа объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", которые вступили в действие 8 декабря. Санкции в отношении "Беларуськалия" ввела также Великобритания, а ЕС – секторальные санкции на поставки части продукции калийной отрасли Белоруссии. В начале декабря в санкционный список США попала также "Белорусская калийная компания".