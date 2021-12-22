Госдеп США призвал Россию отказаться от распространения "ложной риторики"

Заявление стало ответом на слова Шойгу об американских ЧВК в Донбассе и готовящихся там провокациях

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс обратился к Минобороны РФ с призывом не распространять по ситуации вокруг Украины недостоверную информацию.

"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, подстрекательскую риторику и предпринять значимые меры по деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий", - написал он в твиттере.

Прайс отметил, что "вопреки заявлениям министра обороны РФ, именно Россия и ее ставленники несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты".

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины действуют более 120 сотрудников американских частных военных компаний. По его словам, американские ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское "оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям".

Кроме того, Шойгу заявил о готовящихся провокациях в Донбассе, для осуществления которых "в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".