Путин отказался что-либо обещать НАТО в обмен на немедленные гарантии безопасности

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Действия России в отношении других стран будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от необходимости обеспечения собственной безопасности, заявил на пресс-конференции 23 декабря президент Владимир Путин.

Британская журналистка спросила его, готова ли Россия обещать, что не нападет на Украину или другие страны, если получит от США и НАТО требуемые гарантии безопасности. Она также спросила его что, по его мнению, в позиции Москвы не понимает Запад.

"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, сегодня и на историческую перспективу", - ответил президент.

Он отметил, что в связи с этим Россия "ясно и четко" дала понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо.

"Чего здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет! Это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование, не ставить больше ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного? Как бы американцы отнеслись, если бы мы взяли и на границе между Канадой и США, на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и США не было территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала, а Техас? Подзабыли, что ли?" - напомнил он.

По словам Путина, в США об этом не вспоминают, таким же образом и Россия "старается не вспоминать", как складывалась Украина. "Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз", - отметил он.

Президент подчеркнул, что текущая ситуация - вопрос обеспечения безопасности, а не истории, важен не ход переговоров, а результат.

"Разве мы не знаем? "Ни одного дюйма на восток", сказали нам в 90-е годы. И чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь, не мы кому-то угрожаем. Теперь еще говорят, и Украина будет в НАТО. Или, бог с ним, не в НАТО, на двухсторонней основе будут базы и ударные системы", - отметил он.

По словам президента, в связи с этим не Россия, а Запад должен давать гарантии, "и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями, и под мягкий говорок о необходимости безопасности для всех делать то, что планировали".

На вопрос о непонимании Западом простых и понятных целей России, он предположил, что на Западе "врут все время".

"Сказали: не будем расширяться и - расширяются. Сказали, будут равные гарантии для всех по ряду международных соглашений, а этой равной безопасности не происходит", - продолжил он

Президент напомнил, что еще "в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента США, сказал: "Всему миру будет спокойнее, если на месте огромной России появится государство Сибири и еще четыре государства в европейской части". "В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей", - отметил он.

"Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Не в великие империи, а в небольшие государства, 60-80 млн человек. Но даже после развала Советского Союза, где у нас осталось 146 млн, и это слишком много!" - сказал Путин.

"Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление. Вот в 90-е годы Советский Союз ну все сделал, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом и США. (...) Надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять ее, но нет, все наоборот: попытка дальнейшего развала", - продолжил Путин.

"А потом начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно. Мы же говорили: не надо этого делать, вы нам обещали этого не делать, а нам говорят: а где это написано на бумажке? Нету, ну и всё, идите вы подальше! Плевать мы хотели на ваши озабоченности. И так из года в год. Каждый раз мы огрызались чего-то, пытались воспрепятствовать чему-то, озабоченности высказывали. Нет! Идите вы со своими озабоченностями, будем делать то, что считаем нужным: раз, два, три, четыре, пять. Пять волн расширений. Так что в чем нас не понимают? Я не знаю, что здесь непонятного. Мне кажется, все здесь понятно: мы хотим обеспечить свою безопасность", - заявил он.