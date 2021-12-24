Украинские полицейские занялись ночным инцидентом у консульства РФ во Львове

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства РФ во Львове около трех часов ночи в пятницу, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст.296 (хулиганство) УК Украины. Идет досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, информирует полиция.