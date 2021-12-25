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Зоопарк во Франции закрылся после побега стаи волков из вольера

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Стая из девяти волков сбежала из вольера в зоопарке в городе Монредон-Лабессонье на юге Франции, сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, побег произошел днем, когда зоопарк был открыт для посетителей. Хищники смогли сбежать из вольера, но так и не выбрались за пределы зоопарка. В результате инцидента из людей никто не пострадал, но четыре волка были застрелены из-за "опасного поведения". Остальных вернули в вольер.

После побега стаи волков зоопарк временно закрылся, пока там не будут устранены проблемы с безопасностью.

По данным "Би-би-си", зоопарк закрывается не впервые. В октябре прошлого года Министерство экологии и устойчивого развития Франции временно запретило его работу ради "благополучия животных и безопасности персонала", но через несколько дней суд отменил это решение и разрешил зоопарку продолжить работу.

Франция

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