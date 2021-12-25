В МИД РФ назвали ключевой тему нерасширения НАТО

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения западных СМИ о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет.

В комментарии Захаровой подчеркивается, что ключевыми вопросами будут именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих безопасности страны систем вооружений.

Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО был опубликован на сайте МИД России в пятницу, 17 декабря.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.