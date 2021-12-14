"Евротройка" сочла, что переговоры по восстановлению СВПД могут зайти в тупик из-за Ирана

Архивное фото. Фото: EU Delegation to Vienna / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Страны "Евротройки" - Великобритания, Германия и Франция - считают, что из-за позиции Ирана венские переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут зайти в тупик.

"Время на исходе. Без быстрого прогресса, в свете ускорения Ираном своей ядерной программы, СВПД очень скоро превратится в пустой звук", - говорится в заявлении дипломатов трех стран, участвующих в переговорах.

Они отметили: "На данный момент мы все еще не смогли приступить к реальным переговорам".

"Мы теряем драгоценное время, разбираясь с новыми положениями позиции Ирана, несовместимыми с СВПД или выходящими за его рамки", - считают авторы заявления.

В нем поясняется: "Это разочаровывает, потому что контуры всеобъемлющего и справедливого соглашения, которое снимает все санкции, связанные с СВПД, при одновременном решении наших проблем в области нераспространения, четко видны - и так было с прошлого лета".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Джо Байден, придя к власти, заявил о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД. С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления соглашения. Переговоры были приостановлены в связи с президентскими выборами в Иране и формированием нового правительства страны.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября, 3 декабря переговоры были приостановлены. Дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров.

Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркивала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.

Иранское информагентство "Тасним" со ссылкой на неназваного высокопоставленного представителя МИД Ирана отмечало, что приверженность США санкционной политике в отношении Ирана стала главным препятствием для успеха венских переговоров по восстановлению СВПД.