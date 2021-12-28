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Дания стала мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19

Дания стала мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19
Очередь на COVID-тестирование в датском Ольборге
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Дании наблюдается высочайший уровень заболеваемости COVID-19 в мире – в среднем 1 612 заражений на 100 тысяч человек, сообщает во вторник издание The Guardian.

Так, в понедельник министерство здравоохранения Дании впервые зарегистрировало за сутки более 15 тыс. случаев COVID-19 в стране с населением примерно в 5,85 млн человек: количество заражений составило 16 164.

На прошлой неделе вариант коронавируса "омикрон" стал преобладающим в Дании, напоминает The Guardian.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, к настоящему моменту в Дании с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились более 727 тыс. человек, свыше 3,2 тыс. заболевших скончались.

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