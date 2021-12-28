Байден отменил запрет на въезд в США лиц из ряда африканских стран

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник объявил об отмене с 31 декабря введенного в ноябре запрета на въезд в страну лиц из восьми африканских государств, в том числе в ЮАР, из-за обнаружения там штамма коронавируса COVID-19 "омикрон".

"Основываясь на рекомендациях Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) я пришел к выводу, что в интересах Соединенных Штатов - отменить постановление (о запрете на поездки в США - ИФ). Ограничения на поездки, введенные этим постановлением, больше не являются необходимыми для защиты общественного здоровья", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что отмена ограничений вступит в силу 31 декабря 2021 года в 00:01 по местному времени (08:01 мск).

В документе подчеркивается, что ученые пришли к заключению, что вакцинированные от коронавируса лица "защищены от тяжелого течения заболевания и госпитализации в случае заражения вариантом "омикрон".

Согласно заявлению, вариант "омикрон" зафиксирован уже более чем в 100 странах и широко распространен в США. Президент отмечает, что, несмотря на этот факт, администрация Белого дома предприняла усилия с целью сделать международные поездки в США из всех стран более безопасными. В частности, как напомнил Байден, в CDC сократили сроки обязательного тестирования на COVID-19 перед въездом в США полностью вакцинированных международных путешественников - с трёх дней до поездки до не более чем одного дня.

Соединенные Штаты с 29 ноября ограничили въезд из нескольких стран Африки в связи с появлением и распространением штамма коронавируса "омикрон". Ограничения затронули ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

США занимают первое место по числу диагностированных случаев коронавируса и смертности вследствие заражения им. Так, в стране за время пандемии выявили более 53,7 млн заражений COVID-19, свыше 839 тысяч инфицированных скончались.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что он вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.

В ВОЗ ранее сообщали, что количество случаев "омикрона" в мире удваивается каждые 1,5-3 дня.