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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В США сократили срок самоизоляции для "бессимптомников" с положительным COVID-тестом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в понедельник сократили с десяти до пяти дней рекомендуемый срок самоизоляции для людей с положительным тестом на коронавирус, но без симптомов заболевания, передает Axios.

Также до пяти дней сокращен рекомендуемый срок самоизоляции для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом. После завершения периода самоизоляции и "бессимптомникам", и контактировавшим с больными COVID-19 придется еще пять дней строго соблюдать масочный режим.

Axios поясняет, что решение сократить срок самоизоляции продиктовано нарастающим дефицитом сотрудников, вынужденных уходить на самоизоляцию на фоне распространения в США штамма "омикрон". Как заявила директор CDC Рошель Валенски, это попытка найти баланс с учетом знаний о коронавирусе и кампании по бустерной вакцинации.

Также интернет-портал напоминает, что на прошлой неделе срок самоизоляции для медработников, сдавших положительный тест на коронавирус, но не имеющих симптомов заболевания, был сокращен с десяти до семи дней.

В Соединенных Штатах в течение прошлой недели резко возросло число случаев заражения "омикроном", этот штамм стал доминирующим в стране.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус

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