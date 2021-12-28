В Британии средний срок госпитализации заболевших "омикроном" снизился до 3 дней

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Многие госпитализированные со штаммом COVID-19 "омикрон" пациенты проводят в больницах небольшое количество дней по сравнению с заболевшими другими вариантами коронавируса. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на научного советника британского правительства, профессора медицины Джона Белла.

По его словам, несмотря на то, что за последние недели из-за распространения "омикрона" увеличилось количество госпитализаций, заболевание этим штаммом "представляется менее серьезным, и многие люди проводят сравнительно небольшое время в больницах". Белл подчеркнул, что средняя продолжительность госпитализации снизилась до трех дней.

Он отметил, что также меньшему числу пациентов необходим дополнительный кислород.

Профессор заявил, что времена высокой смертности вследствие заражения коронавирусом в стране уже в прошлом, и "омикрон" – "не та болезнь, что мир наблюдал год назад".

"Ужасающие сцены, которые мы наблюдали год назад в переполненных палатах интенсивной терапии, когда многие люди преждевременно умирали, сейчас, по моему мнению, стали лишь историей", - сказал Белл.

Он отметил, что на протяжении нескольких волн коронавируса, в том числе волн штаммов "дельта" и "омикрон", "количество случаев тяжелого течения заболевания и смертности от этой болезни в основном не изменились" с тех пор, как большинство жителей страны прошли вакцинацию от COVID-19.

Он добавил, что, судя по обстановке на улицах за последние пару недель, люди "довольно ответственно относятся" к защите от вируса.

По информации The Guardian, ряд ученых выступили с критикой в адрес правительства из-за его решения не вводить дальнейших ограничений в Англии в преддверии Нового года. Некоторые назвали такое событие "величайшим разногласием между научными рекомендациями и законодательством" с начала пандемии COVID-19. Они выразили обеспокоенность тем, что, несмотря на данные о более мягком течении болезни от варианта коронавируса "омикрон", этот штамм по-прежнему крайне заразен. Это, по мнению ученых, означает, что число госпитализаций и летальных исходов может быстро возрасти без принятия каких-либо мер.

Накануне глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид пообещал, что в Англии перед Новым годом не будут вводить новых ограничений в связи с коронавирусом COVID-19.

"Конечно, мы следим за статистикой ежедневно, она не изменилась за период Рождества, но дополнительных мер до Нового года не будет", - приводит телеканал слова Джавида.

При этом глава Минздрава не исключил возможности введения ограничений в январе. Он отметил, что правительство будет судить о необходимости новых мер по показателям заражения коронавирусом после Нового года.

Телеканал Sky News напоминает, что это Рождество в Великобритании было отмечено рекордным количеством новых случаев коронавируса: его зафиксировали за сутки у более чем 122 тыс. человек. В связи с этим на самоизоляцию в Великобритании отправили более 600 тыс. человек – тех, кто заболел и кто с ними контактировал. 27 декабря суточный прирост случаев COVID-19 составил 98 515.

По данным телеканала, днем ранее число госпитализированных с коронавирусом пациентов в Англии достигло рекордного с марта показателя. Так, по состоянию на понедельник в больницах Англии находились более 8,4 тыс. заболевших COVID-19. Это на 27% выше показателей неделей ранее.

Всего за время пандемии COVID-19 в Великобритании выявили свыше 12 млн заражений коронавирусом, около 148 тыс. инфицированных скончались.