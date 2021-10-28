Байден призвал лидеров переворота в Судане восстановить переходное правительство

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг призвал лидеров переворота в Судане восстановить переходное правительство и отпустить всех задержанных, говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

"Я призываю военных лидеров Судана немедленно освободить всех задержанных и восстановить институты, связанные с переходным правительством, в соответствии с Конституционной декларацией 2019 года и Соглашением о мире в Джубе 2020 года", - говорится в заявлении Байдена.

Ранее в четверг к восстановлению переходного правительства призывал СБ ООН. В СБ также указали, что военные должны незамедлительно освободить всех задержанных, а все стороны воздержаться от применения силы.

Протесты в Судане продолжаются четвертый день. Дороги заблокированы баррикадами из камней, мусора и горящих шин, а большинство магазинов закрылись. Для разгона протестующих силы безопасности применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщается как минимум о семи погибших.

Суданские военные в ночь на 25 октября задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Сейчас он находится у себя дома, местонахождение других представителей власти неизвестно.

Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан в обращении к народу страны заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета, а также о намерении сформировать ответственное правительство. По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

В ответ на призыв Хамдока на улицах столицы страны Хартума начались протестные акции. Когда протестующие попытались приблизиться к штаб-квартире суданской армии, военные открыли огонь - есть жертвы и пострадавшие.

С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.