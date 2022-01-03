Туристический автобус с россиянами столкнулся с легковушкой в Белоруссии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Туристический автобус, перевозивший россиян, столкнулся с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии, среди пострадавших пассажиров четверо детей. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

"Установлено, что в автобусе находились 42 человека, среди которых 40 - граждане Российской Федерации, которые приехали на экскурсию", - сообщили в СК.

По данным следствия, днем 3 января на 120 км автодороги М-8 "Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины", водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей", - говорится в сообщении следователей с места происшествия.

Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Белоруссии.