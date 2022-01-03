Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Туристический автобус с россиянами столкнулся с легковушкой в Белоруссии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Туристический автобус, перевозивший россиян, столкнулся с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии, среди пострадавших пассажиров четверо детей. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

"Установлено, что в автобусе находились 42 человека, среди которых 40 - граждане Российской Федерации, которые приехали на экскурсию", - сообщили в СК.

По данным следствия, днем 3 января на 120 км автодороги М-8 "Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины", водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей", - говорится в сообщении следователей с места происшествия.

Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Белоруссии.

Белоруссия ДТП

Новости по теме

Новости

ОПЕК выбрал нового генсека

Во Франции допустили, что ежедневные заражения COVID в стране достигают полумиллиона

СМИ сообщили о переброске военных транспортников в казахстанский Актау на фоне протестов

Пять ядерных стран подтвердили приверженность договору о нераспространении

Вице-премьер Казахстана отправится в регион, протестующий из-за цен на газ

Вице-премьер Казахстана отправится в регион, протестующий из-за цен на газ

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

Митингующих в Казахстане не устроило частичное снижение цен на газ

В Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ

Талибы сообщили о прибытии в Кабул российских инвесторов

Нефть Brent подорожала до $78,32 за баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });