Во Франции допустили, что ежедневные заражения COVID в стране достигают полумиллиона

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Возможно, во Франции ежедневно заражаются коронавирусной инфекцией около полумиллиона человек, допустил французский министр здравоохранения Оливье Веран.

"Диагностируется уже более 200 тыс. случаев. Что, может быть, означает полмиллиона ежедневных заражений на самом деле. Такой уровень еще никогда не достигался", - заявил Веран в интервью радио France Inter в понедельник.

Он предсказал дальнейший рост заражений в ближайшие дни. "Скорость распространения "омикрона" очень высокая. Впрочем, если посмотреть, она очень высокая на всей планете. (...) Никогда еще не регистрировали столько заражений в мире", - сказал министр.

На вопрос о времени достижения во Франции пика заражений этим штаммом он ответил: "В настоящий момент я не наблюдаю замедления распространения "омикрона". Посмотрим".

При этом Веран отметил и высокую заражаемость в стране штаммом "дельта". По его словам, пока приходится противостоять "двум достаточно различным угрозам".

Он пояснил, что "омикрон", который, как подтверждается, переносится в более легкой форме, тем не менее, сопровождается очень высокой температурой и сильным кашлем. Его лечение требует использования кислорода в течение первых трех-четырех дней, поэтому ожидается значительный наплыв заразившихся этим штаммом в обычные палаты больниц.

Вторым риском от "омикрона" он назвал "дисфункцию общества": слишком много заражений повлечет сокращение человеческих контактов. Поэтому, пояснил министр, власти пошли на некоторое смягчение ограничительных правил в том, что касается социальных контактов.

На просьбу ведущей ясно объяснить, означает ли, что заразившиеся "омикроном" переполнят койко-места в обычных палатах, а "дельтой" - в реанимационных, Веран подтвердил: "Именно так. Это две угрозы, которые соединяются и дополняют друг друга".

"Эти две угрозы, они требуют одинакового ответа: вакцинации. Вакцинации и бустерной прививки. Вот почему я поставил цель 25 млн инъекций в пять ближайших недель для того, чтобы защититься. Это первый ответ. Второй ответ: меры сдерживания. Особенно для "дельты". Это дистанционная работа, которая становится обязательной, это ограничение больших собраний людей. И это тот самый "вакцинный пропуск", который я буду сегодня вечером защищать в Национальном собрании", - объяснил министр здравоохранения Франции.

Правительство Франции 27 декабря на заседании Совета министров под председательством президента страны Эмманюэля Макрона определило новые меры противодействия коронавирусной инфекции, включая введение с 15 января "вакцинного пропуска".

Проект закона, за который должен проголосовать парламент, предусматривает обязанность предъявлять "вакцинный пропуск" в ресторанах, барах, на коллективных мероприятиях - семинарах или конференциях, в местах досуга и на межрегиональном транспорте.

Такие пропуска будут требовать и от посетителей учреждений здравоохранения - как от пациентов, так и сопровождающих их лиц, кроме экстренных случаев серьезных заболеваний или травм и медицинских противопоказаний к вакцинации.