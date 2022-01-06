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В Нур-Султане и Алма-Ате вновь наблюдаются проблемы с доступом в интернет

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Трудности с доступом в интернет вновь наблюдаются в столице Казахстана Нур-Султане и Алма-Ате, передает в четверг корреспондент "Интерфакса".

Утром гостелеканал "Хабар 24" сообщил, что в Казахстане временно ограничен доступ в интернет в целях обеспечения безопасности.

К вечеру доступ в интернет был восстановлен, но через два часа интернет в Алма-Ате и столице Казахстана вновь пропал.

Казахстанцы, которые находятся за рубежом, сообщают, что вновь не могут связаться со своими родными в республике. Сообщения, отправленные через мессенджеры, не доходят до получателей.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
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