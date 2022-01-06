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Очевидцы сообщили о стрельбе на площади Республики в Алма-Ате

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Очевидцы сообщают о выстрелах на площади Республики в Алма-Ате, пишут казахстанские телеграм-каналы.

Ранее, по их информации, на площади оставалось до 300 человек.

Со своей стороны очевидцы сообщили, что в настоящий момент на площадь Республики проследовало пять военных машин "КАМАЗ", с площади раздаются громкие автоматические выстрелы.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

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