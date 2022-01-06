В столице Казахстана возобновлен доступ к интернету

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В столице Казахстана Нур-Султане возобновили доступ к интернету, работают месенджеры и некоторые социальные сети, передает корреспондент "Интерфакс-Казахстан".

Вместе с этим, в Алма-Ате интернет по-прежнему отсутствует. Сотовая связь работает с некоторыми перебоями.

Доступ в интернет в столице был прекращен ночью 6 января. Накануне 5 января доступ к интернету был также ограничен в течение нескольких часов по всему Казахстану.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.

В стране введен режим чрезвычайного положения. В ночь на 6 января на заседании Совета безопасности Токаев назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства". Он обратился за помощью в ОДКБ.