В Белом доме отреагировали на ситуацию с отправкой миротворцев ОДКБ в Казахстан

У Вашингтона есть вопросы насчет роли ОДКБ в Казахстане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на ежедневной пресс-конференции 6 января 2022 года Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - США следят за сообщениями о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила своих миротворцев в Казахстан на фоне ситуации с беспорядками, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она призвала ОДКБ выполнять свои международные обязательства в области прав человека. По словам Псаки, у Вашингтона есть вопросы по поводу роли ОДКБ в урегулировании кризиса в Казахстане.

"У нас есть вопросы по поводу сути обращения (Казахстана в ОДКБ - ИФ). Был ли запрос обоснованным? Мы пока этого не знаем", - отметила она.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. Казахстан в обращении в ОДКБ о помощи назвал происходящее в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа", сообщили в пресс-службе ОДКБ.