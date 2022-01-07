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Си Цзиньпин выступил против цветных революций в Казахстане

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву заявил, что выступает против любых попыток внешних сил спровоцировать "цветную революцию" в Казахстане. Об этом сообщают китайские СМИ.

Пекин "решительно отвергает любые попытки внешних сил спровоцировать беспорядки и создать "цветные революции", говорится в заявлении. Также Си Цзиньпин предостерег от попыток испортить отношения между Китаем и Казахстаном.

Ранее 7 января представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил телеканалу CGTN, что Китай готов сделать все возможное, чтобы помочь Казахстану преодолеть кризисную ситуацию.

В обращении к народу Токаев выразил благодарность руководству КНР и главам ряда других государств и международных организаций за слова поддержки. Он также поблагодарил страны ОДКБ за согласие направить в Казахстан миротворцев.

Токаев также отметил участие иностранцев в беспорядках в стране. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, назвал происходящее в Казахстане иностранным вмешательством.

Китай Си Цзиньпин Казахстан Касым-Жомарт Токаев Белоруссия МИД ОДКБ

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