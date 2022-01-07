Казахстан и Турция назначили внеочередную встречу Организации тюркских государств
Министерская встреча пройдет 11 января
Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, также исполняющего обязанности заместителя премьера, и министра иностранных дел Турции Мавлюта Чавушоглу, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
"Стороны договорились провести внеочередную министерскую встречу Организации тюркских государств 11 января в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Чавушоглу выразил слова поддержки и готовность Турции оказать любую необходимую помощь. Тлеуберди проинформировал турецкого коллегу по текущей ситуации в стране.