В казахстанском Жанаозене продолжаются мирные протесты

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) продолжаются мирные протесты, сообщают в субботу местные СМИ.

Согласно сообщениям, в Жанаозене на площади остаются 1 000 человек, намеренных продолжать мирные протесты до тех пор, пока все правительственные чиновники и члены парламента, кроме президента страны Касыма-Жомарта Токаева, не уйдут в отставку.

Вместе с этим, на площади Ынтымак в Актау (административный центр Мангистауской области, на западе Казахстана) протестующие почти разошлись, они разбирают ограждения и палатки. Центральная улица перед акиматом открыта для проезда автотранспорта. В городе появился доступ к интернету.

Агентство "Интерфакс-Казахстан" не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.

Между тем, Актобе (адмцентр Актюбинской области, на западе Казахстана), по данным МВД, находится под полным контролем сотрудников правоохранительных органов. Как сказали в ведомстве, обеспечивается должная охрана общественного порядка. Введен комендантский час с 22:00 до 06:00 утра.