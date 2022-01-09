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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ запланировано на 10 января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Видеоконференция лидеров стран ОДКБ готовится, она запланирована на понедельник, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Готовимся на понедельник", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, действительно ли видеоконференция может состояться 10 января.

Ранее в воскресенье о запланированном заседании "Интерфаксу" сообщили в правительстве Армении.

В ходе телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 января обсуждалась текущая ситуация в Казахстане.

"Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия", - говорилось в сообщении Кремля.

Страны ОДКБ направили в Казахстан своих военных в составе миротворческих сил. Токаев попросил о помощи на фоне беспорядков, которые начались с протестов против повышения цен на сжиженный газ.

Хроника 03 – 09 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
ОДКБ

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