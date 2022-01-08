Путин и Токаев обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Президент Казахстана выразил признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по ОДКБ и особенно РФ

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно - Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации", - информирует пресс-служба.

"Владимир Путин поддержал это предложение", - сказано в сообщении.

Президенты двух стран условились "оставаться в постоянном контакте".