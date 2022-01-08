Иран обновил санкционный список американских чиновников

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Внешнеполитическое ведомство Ирана в субботу выпустило обновленную версию санкционного списка в отношении США в связи с причастностью его фигурантов к убийству два года назад иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство IRNA.

По его данным, наряду с уже занесенными ранее в список персоналиями, в частности, бывшим президентом США Дональдом Трампом, бывшим советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном, бывшим министром обороны США Марком Эспером, экс-директором ЦРУ Джиной Хаспел, бывшим и.о. министра обороны США Кристофером Миллером, бывшим главой минфина США Стивеном Мнучиным, послом США в Багдаде Марком Туэллером, заместителем главы миссии США в Багдаде Стивеном Фейгином и генконсулом США в иракском городе Эрбиле Робом Уэллером в него добавлен ряд новых имен. Список пополнен в соответствии с иранским законом о противодействии нарушению прав человека, "американскому авантюризму" и террористическим действиям в регионе.

В частности, в список включены председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, бывший советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, глава Центрального командования армии США Кеннет Маккензи, директор Агентства по национальной безопасности генерал Пол Накасоне.

Всего иранский санкционный список пополнился 51 именем.

Как пишет в свою очередь агентство Mehr, "упомянутые в списке люди имели отношение к принятию решений, организации, финансированию и реализации теракта (убийства Сулеймани - ИФ) или оправдывали терроризм, что является угрозой международному миру и безопасности".

В воскресенье исполнилось два года с момента гибели в Багдаде иранского генерала Сулеймани. Он погиб в результате американской спецоперации.