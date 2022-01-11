Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:18Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 307 155 337+1 963 734

Глава МИД Израиля, заразившись COVID-19, посоветовал прививаться и носить маски

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что заболел коронавирусом COVID-19, но чувствует себя при этом нормально.

"Да, я сдал положительный тест на COVID-19. Чувствую себя отлично, потому что вакцинирован", - написал он в твиттере.

Лапид посоветовал согражданам сделать прививку от коронавируса, а также носить маски.

"Мы вместе решим проблему", - добавил он.

Ранее сообщалось, что израильский Минздрав разрешил российским туристам, привитым двумя дозами "Спутника V", посещать Израиль в течение месяца после вакцинации.

Хроника коронавируса. Январь.

10
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия
Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2022 годаПандемия коронавируса
Израиль Яир Лапид Коронавирус

Новости по теме

Новости

США в Женеве отвергли попытки РФ отменить политику "открытых дверей" НАТО

Белый дом после переговоров в Женеве понадеялся на выбор Москвой пути дипломатии

Белый дом после переговоров в Женеве понадеялся на выбор Москвой пути дипломатии
Массовые протесты в Казахстане

Операторы "большой четверки" обеспечат бесплатную связь россиянам в Казахстане

Вопросы стратегической стабильности не заняли главного места на переговорах РФ и США в Женеве

Вопросы стратегической стабильности не заняли главного места на переговорах РФ и США в Женеве
Пандемия коронавируса

EMA может вынести решение по лекарству Paxlovid от COVID в ближайшие недели

EMA может вынести решение по лекарству Paxlovid от COVID в ближайшие недели
Пандемия коронавируса

Pfizer и Moderna назвали сроки готовности вакцины и бустера от "омикрона"

Pfizer и Moderna назвали сроки готовности вакцины и бустера от "омикрона"

Военный самолет РФ вывез из Казахстана российских граждан и европейских дипломатов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Массовые протесты в Казахстане

Киргизский музыкант Рузахунов объяснил, почему оговорил себя в Казахстане

В Белоруссии задержан создатель признанного экстремистским видеоканала

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });