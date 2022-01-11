Глава МИД Израиля, заразившись COVID-19, посоветовал прививаться и носить маски

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что заболел коронавирусом COVID-19, но чувствует себя при этом нормально.

"Да, я сдал положительный тест на COVID-19. Чувствую себя отлично, потому что вакцинирован", - написал он в твиттере.

Лапид посоветовал согражданам сделать прививку от коронавируса, а также носить маски.

"Мы вместе решим проблему", - добавил он.

Ранее сообщалось, что израильский Минздрав разрешил российским туристам, привитым двумя дозами "Спутника V", посещать Израиль в течение месяца после вакцинации.