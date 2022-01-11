ВЭФ назвал климатические угрозы основным глобальным риском в долгосрочной перспективе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Основные глобальные риски в долгосрочной перспективе связаны с изменениями климата, следует из доклада Global Risks Report 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ).

При этом краткосрочные риски связаны с социальным неравенством, проблемами с заработком и ухудшением ситуации с психическим здоровьем, отмечается в докладе.

Респонденты ВЭФ перечислили социальные и экологические риски в числе тех, которые будут вызывать наибольшие опасения в течение ближайшие пяти лет.

Между тем в 10-летней перспективе основным поводом для беспокойства будут именно климатические угрозы, в том числе связанные с экстремальными погодными условиями, потерей биоразнообразия и недостаточными действиями в области борьбы с изменением климата.

Последняя угроза, по мнению опрошенных, является самым существенным долгосрочным риском для мировой экономики, который, вероятно, будет иметь самые суровые последствия в течение следующего десятилетия.

В числе существенных краткосрочных и среднесрочных угроз находятся технологические риски, включая "цифровое неравенство" и "проблемы с кибербезопасностью", следует из доклада. Между тем респонденты не считают эти угрозы наиболее существенными в долгосрочной перспективе.

Кроме того, большинство экспертов ВЭФ полагают, что восстановление мировой экономики будет носить волатильный характер и будет неравным в течение следующих трех лет. Лишь один из шести экспертов выразил оптимизм относительно процесса восстановления экономики, тогда как лишь один из 10 полагает, что темпы восстановления ускорятся.

Неравномерное восстановление экономики от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, усиливает разобщенность в мировом сообществе в период, когда государствам крайне необходимо сотрудничать друг с другом, отмечается в докладе.

Эксперты ВЭФ призывают мировых лидеров разработать политику, предусматривающую управление рисками и формирующую повестку на ближайшие годы.

"Потрясения, связанные со здоровьем и экономикой, усугубляют социальную разобщенность. Это приводит к напряжению в период, когда сотрудничество в рамках обществ и международного сообщества является основополагающим для обеспечения более равномерного и быстрого восстановления мировой экономики. Мировые лидеры должны объединиться и внедрить скоординированный подход, предусматривающий участие многочисленных заинтересованных сторон, чтобы справиться с неослабевающими глобальными вызовами и стать устойчивее в преддверии следующего кризиса", - сказала управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди, процитированная в докладе.