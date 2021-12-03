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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Прибывающих в Казахстан из стран с "омикроном" ждет недельный домашний карантин

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Граждан, прибывающих и посещавших в последние 14 дней страны, где выявлен новый штамм коронавируса COVID-19 - "омикрон", по приезду в Казахстан, независимо от результата ПЦР-теста, обязали изолироваться дома на неделю.

Соответствующее постановление главного государственного санврача Казахстана Ерлана Киясова вступает в силу 3 декабря.

"Все лица, прибывшие в Казахстан авиарейсами из-за рубежа (за исключением правительственных делегаций республики; экипажей авиакомпаний), проходят термометрию, анкетирование и обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан", - говорится в постановлении.

Не требуется предоставление справки на детей в возрасте до 5 лет при ее наличии у сопровождающих их лиц, а также гражданами, получившими полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане при предоставлении документального подтверждения.

"При этом граждане, прибывшие из следующих стран: Израиль, Чехия, Нидерланды, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада, Бельгия и Египет, обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19", - говорится в документе.

Граждане, прибывшие из этих десяти стран, должны отправиться на домашний карантин на 7 дней "независимо от наличия справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19", указывается в постановлении.

Хроника 09 января 2020 года – 03 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Казахстан омикрон коронавирус

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