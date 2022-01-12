Токаев приехал в Алма-Ату

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду прибыл в Алма-Ату, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Ранее 12 января о прибытии президента в Алма-Ату сообщали казахстанские СМИ, которые ссылались на источники, а также на слова очевидцев, видевших кортеж в городе и барражировавший в небе вертолет.

Токаев в городе принял участие в заседании оперштаба, а также встретился с родными и близкими погибших полицейских и военных, сообщили в пресс-службе.

В Алма-Ате 4 января начались протесты против повышения цен на газ. Сначала протесты были мирными, затем толпы начали нападать на силовиков, магазины и административные здания. В городе был подожжен акимат и резиденция президента. В обращении к народу 7 января Токаев заявил, что на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.

Ситуация начала успокаиваться после прибытия миротворцев ОДКБ, которые взяли под охрану ключевые объекты. Утром 12 января сообщалось, что за сутки в городе задержали 1678 предполагаемых мародеров и участников беспорядков и терактов.