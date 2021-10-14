Boeing столкнулся с новой производственной проблемой в самолетах 787 Dreamliner

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing столкнулся с еще одной производственной проблемой в самолетах 787 Dreamliner, поставки которых были остановлены в мае из-за проблем с качеством. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Новая проблема связана с некоторыми титановыми частями самолетов этой модели, произведенных в течение последних трех лет, которые оказались слабее, чем они должны быть, отметили источники.

Представитель компании сообщила WSJ, что эта проблема была выявлена в ходе продолжающегося аудита системы проверки качества, проводимого Boeing и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA).

Тем не менее, по сообщениям источников, компания и регулятор определили, что выявленный дефект не представляет угрозу для самолетов, находящихся в эксплуатации.

В октябре 2020 года компания остановила поставки 787 Dreamliner после того, как были обнаружены крошечные зазоры между секциями самолета, которые могут привести к преждевременному износу. Поставки вновь возобновились в марте 2021 года, однако уже в мае Boeing вынужден был снова их прервать из-за выявленных проблем с качеством.

По данным на конец июня, у компании было 100 готовых самолетов Dreamliner общей стоимостью более $25 млрд.

FAA с августа ведет расследование серии предполагаемых пробелов в системе контроля качества в подразделении коммерческой авиации Boeing. Регулятор обвинил Boeing в предоставлении доступа неквалифицированному персоналу осуществлять проверки качества готовых самолетов.

Представитель компании в комментарии WSJ отметил, что авиапроизводитель работает над улучшением продукции и поднимает стандарты проверки, несмотря на производственные сбои. "Мы усилили наш фокус на качестве и постоянно поощряем сотрудников и поставщиков сообщать обо всех проблемах, на которые необходимо обратить внимание", - говорится в комментарии.

Компания планирует возобновить поставки 787 Dreamliner не раньше ноября.

Котировки акций компании снижаются на 1,4% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 2,2%.