Литва решила расторгнуть контракт на ж/д перевозку белорусского калия

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правительство Литвы в среду поддержало заключение комиссии по проверке сделок стратегических предприятий о том, что договор между "Литовскими железными дорогами" (Lietuvos gelezinkeliai) и белорусским производителем калийных удобрений "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности и должен быть расторгнут.

"С 1 февраля он (договор - ИФ) является недействительным", - заявил министр транспорта Марюс Скуодис после заседания правительства.

Он отметил, что перевозка белорусских удобрений по договору должна прекратиться, так как для этого больше нет законного основания.

Принятое решение Скуодис назвал первым шагом в прекращении транзита продукции "Беларуськалия" через Литву.

По словам министра, если удобрения "Беларуськалия" через Литву захотят перевозить другие компании, то их договоры с белорусским предприятием также будут проверяться литовским правительством.

Lietuvos gelezinkeliai в среду распространила пресс-релиз, в котором заявила, что с февраля прекращает оказание услуг белорусскому производителю удобрений в соответствии с правительственным постановлением.

"Мы готовы выполнять принятое правительством постановление. Учитывая его, с 1 февраля мы прекращаем оказание услуг "Беларуськалию" по договору от 2018 года", - цитирует пресс-служба руководителя компании Эгидиюса Лазаускаса.

Госпредприятие Литовские железные дороги заключило договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, договор действует до конца 2023 года. По данному договору через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 тонн белорусских удобрений в год.

Правительственная комиссия по проверке сделок стратегических компаний 21 декабря объявила, что соглашение, подписанное "Литовскими железными дорогами" с "Беларуськалием" в марте 2018 года, и поправки, подписанные в октябре этого года, представляют угрозу для безопасности страны.

Lietuvos gelezinkeliai отмечала, что прекратить транспортировку удобрений и выйти из договора без ущерба для себя могла только по решению правительства. Руководство компании предполагало, что после решения правительства транзит удобрений через Литву будет остановлен раньше, чем до апреля 2022 года, когда вступят в силу санкции США и в отношении "Белорусской калийной компании" (БКК, трейдер "Беларуськалия").

Скандал в Литве с продолжением транзита удобрений "Беларуськалия", подпавшего под санкции США и ряда других стран Запада, приобрел международные масштабы. По замыслу литовских властей транзит должен был прекратиться с 8 декабря, когда вступили в силу объявленные в августе санкции США. Однако этого не произошло, поскольку белорусская сторона в ноябре авансировала поставки на несколько месяцев вперед. Lietuvos gelezinkeliai выступала против самостоятельного разрыва контракта с производителем, поскольку опасается штрафных санкций и даже видит риски банкротства из-за этого.