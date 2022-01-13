Кремль оставил без ответа вопрос, готова ли РФ перевозить белорусский калий

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, готова ли Россия взять на себя транспортировку калия из Белоруссии, но заверил, что Россия не бросит своего партнера.

"Я оставлю без ответа ваш вопрос. Чувствительная субстанция. Белоруссия – наш партнер, мы ее не бросаем и не бросим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Россия взять на себя транспортировку белорусского калия.

Он также не ответил на вопрос, планирует ли Владимир Путин обсудить эту тему с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Без ответа", - сказал представитель Кремля.

Правительство Литвы в среду поддержало заключение комиссии по проверке сделок стратегических предприятий о том, что договор между "Литовскими железными дорогами" (Lietuvos gelezinkeliai) и белорусским производителем калийных удобрений "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности и должен быть расторгнут.