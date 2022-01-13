Что случилось этой ночью: четверг, 13 января

Рогозин о посещении Байконура министром информации Казахстана, предложение США о вводе санкции против руководства и банков РФ и скрытый набросок в картине Боттичелли

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Рогозин рекомендовал министру информации Казахстана не посещать Байконур. Глава "Роскосмоса" заявил, что на космодроме Байконур "не будут рады" министру Аскару Умарову.

- В США предложили ввести санкции против руководства и банков РФ в случае вторжения на Украину. Пакет санкций включает в себя блокирование и запрет на проведение любых операций с имуществом или в интересах находящихся под санкциями лиц, если это имущество или интересы находятся на территории США. Кроме того, подсанкционным лицам будет запрещен въезд в США.

- РФ обозначила НАТО набор военных мер на случай провала усилий дипломатии. Также замглавы МИД РФ Александр Грушко на переговорах с НАТО заявил, что РФ ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения.

- Власти Москвы не исключили введение ограничений из-за "омикрон"-штамма при высокой загрузке больниц. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что о мерах пока "говорить преждевременно".

- Под слоем краски картины "Муж скорбей" Боттичелли нашли набросок Мадонны с младенцем во время технического анализа, проводимого аукционным домом Sotheby's при подготовке картины к продаже. Изображение Мадонны с младенцем Христом создано по типу греческой иконы Богоматерь "Умиление". Картина будет выставлена на аукционе 27 января.