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Власти Москвы не исключили введение "омикроновых" ограничений при высокой загрузке больниц

Власти Москвы не исключили введение "омикроновых" ограничений при высокой загрузке больниц
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за "омикрон"-штамма коронавируса в случае высокой загрузки системы здравоохранения, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"Мы безусловно будем прибегать к ним (новым ограничениям - ИФ), в случае, если такая необходимость возникнет, только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений (...) здесь будем принимать оперативные решения по введению либо не введению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и загрузку московской системы здравоохранения", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что во время последних волн коронавируса Москва вводила ограничения вместе с другими регионами, они продолжались короткое время и позволили "практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые значения заболеваемости".

"В этой ситуации мы тоже будем смотреть на уровень заболеваемости, но самое главное - не уровень заболеваемости, а количество госпитализаций", - добавил он.

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Говоря о мерах, которые могут быть введены, Ефимов сообщил, что "пока об этом говорить преждевременно".

"Мы точно понимаем набор инструментариев, который у нас есть, он отработан, все сценарии понятны, понятен набор возможных ограничений, все мы их с вами переживали. Понятны действия наши с точки зрения поддержки, если она будет необходима для отраслей экономики. Но, безусловно, для нас самое главное - это медицинские учреждения, чтобы их запас по госпитализациям, по возможности обслужить болеющее население сохранялся и позволял нам безотказно выполнять эту функцию", - добавил он.

Он также отметил, что московские предприниматели и городская система научились работать в условиях ограничений.

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